ИКТ
19 августа 2025 г. 01:36
В работе Starlink произошел глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе спутникового интернета Starlink от компании SpaceX.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из США. О неполадках также активно сообщают в Великобритании, Германии, Канаде и Мексике.

В основном пользователи пишут, что у них возникла проблема с доступом в интернет. Часть пользователей жалуется, что терминалы Starlink у них не работают вообще, а некоторые отмечают плохой прием сигнала. Аналогичных сообщений от азербайджанских пользователей не зафиксировано.

Напомним, что Starlink заработал в Азербайджане 29 марта.

