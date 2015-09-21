Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В работе Skype возникли неполадки. Пользователи, которых коснулась эта проблема, не могут изменить свой статус и связаться с контактами. Как сообщает Report, администрация Skype уже извинилась за неполадки на своем официальном сайте.

"Некоторые из вас могут испытывать проблемы со статусом Skype и не видеть контакты, которые находятся онлайн. Мы обнаружили проблему с настройками статусных состояний Skype. Приносим свои извинения за неудобства, пока мы пытаемся устранить проблему", — говорится в сообщении.