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    В работе Skype возникли неполадки

    Администрация Skype принесла извинения на официальном сайте

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В работе Skype возникли неполадки. Пользователи, которых коснулась эта проблема, не могут изменить свой статус и связаться с контактами. Как сообщает Report, администрация Skype уже извинилась за неполадки на своем официальном сайте.

    "Некоторые из вас могут испытывать проблемы со статусом Skype и не видеть контакты, которые находятся онлайн. Мы обнаружили проблему с настройками статусных состояний Skype. Приносим свои извинения за неудобства, пока мы пытаемся устранить проблему", — говорится в сообщении.

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