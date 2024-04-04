В работе сервисов Apple произошел сбой

Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя.
Как передает
Согласно этим данным, также не работают Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие. В работе еще трех сервисов наблюдаются неполадки.
Позднее на сайте компании сообщили, что работа сервисов почти полностью восстановлена. Неполадки испытывают сервисы Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials, остальные работают штатно.