В работе сервисов Apple произошел сбой

Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя.

Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствовали их технический статус, указанный на сайте компании.

Согласно этим данным, также не работают Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие. В работе еще трех сервисов наблюдаются неполадки.

Позднее на сайте компании сообщили, что работа сервисов почти полностью восстановлена. Неполадки испытывают сервисы Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials, остальные работают штатно.