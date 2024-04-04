О нас

В работе сервисов Apple произошел сбой

В работе сервисов Apple произошел сбой Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя.
ИКТ
4 апреля 2024 г. 06:44
В работе сервисов Apple произошел сбой

Работа некоторых сервисов, принадлежащих корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, нарушена в результате сбоя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствовали их технический статус, указанный на сайте компании.

Согласно этим данным, также не работают Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие. В работе еще трех сервисов наблюдаются неполадки.

Позднее на сайте компании сообщили, что работа сервисов почти полностью восстановлена. Неполадки испытывают сервисы Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials, остальные работают штатно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Apple”a məxsus bəzi xidmətlərin işində problem yaranıb

Другие новости из категории

Сбои в работе Whatsapp и Instagram устранены
ФотоСбои в работе Whatsapp и Instagram устранены
3 апреля 2024 г. 23:45
Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance
Paramount может начать эксклюзивные переговоры о своей продаже компании Skydance
3 апреля 2024 г. 14:45
Huawei потерял 46% доли на рынке мобильных устройств Азербайджана
Huawei потерял 46% доли на рынке мобильных устройств Азербайджана
3 апреля 2024 г. 11:24
Samsung потеряла 37,4% своей доли на рынке планшетов Азербайджана за месяц
Samsung потеряла 37,4% своей доли на рынке планшетов Азербайджана за месяц
3 апреля 2024 г. 11:10
В прошлом месяце рыночная доля планшетов в Азербайджане выросла на 41%
В прошлом месяце рыночная доля планшетов в Азербайджане выросла на 41%
3 апреля 2024 г. 11:06
Экспортные доходы Азеркосмоса снизились на 17%
Экспортные доходы "Азеркосмоса" снизились на 17%
3 апреля 2024 г. 10:46
Google удалит миллиарды записей с персональными данными пользователей
Google удалит миллиарды записей с персональными данными пользователей
2 апреля 2024 г. 19:15
Фариз Джафаров: IT HUB Azerbaijan принес пользу около 100 молодым людям из регионов
Фариз Джафаров: IT HUB Azerbaijan принес пользу около 100 молодым людям из регионов
2 апреля 2024 г. 15:39
ChatGPT сделали доступным без регистрации
ChatGPT сделали доступным без регистрации
1 апреля 2024 г. 23:33
Маск допустил гибель человечества из-за ИИ
Маск допустил гибель человечества из-за ИИ
1 апреля 2024 г. 23:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi