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В работе сервисов Apple произошел сбой

В работе сервисов Apple произошел сбой Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, наблюдаются в понедельник в нескольких странах.
ИКТ
21 марта 2022 г. 22:08
В работе сервисов Apple произошел сбой

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, наблюдаются в понедельник в нескольких странах.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб оставляют пользователи сервиса Apple Music: 94% сообщивших о неполадках испытывают проблемы со стримингом музыки, еще 3% - со входом в свою учетную запись. В основном о проблемах в работе Apple Music отмечают пользователи из США, Великобритании и Германии.

Кроме того, американские пользователи массово жалуются на работу App Store, iCloud, Apple TV и службы поддержки Apple.

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