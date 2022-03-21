В работе сервисов Apple произошел сбой

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, наблюдаются в понедельник в нескольких странах.

Сбои в работе сервисов, принадлежащих Apple, наблюдаются в понедельник в нескольких странах.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб оставляют пользователи сервиса Apple Music: 94% сообщивших о неполадках испытывают проблемы со стримингом музыки, еще 3% - со входом в свою учетную запись. В основном о проблемах в работе Apple Music отмечают пользователи из США, Великобритании и Германии.

Кроме того, американские пользователи массово жалуются на работу App Store, iCloud, Apple TV и службы поддержки Apple.