В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в среду в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

“Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 13:33 по времени восточного побережья США (22:33 бакинское время.)”, - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, а также во многих странах Европы. В России отчеты о неполадках поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода и других городов.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 52%), 31% не могут смотреть сториз, еще порядка 15% жалуются на невозможность опубликовать пост.