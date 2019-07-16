В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран мира. Как передаёт Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 09:57 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании и Нидерландах.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 60%), около 25% не могут войти в аккаунт, еще порядка 14% жалуются на работу сайта в целом.