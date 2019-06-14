​В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ночь на пятницу в ряде стран мира.

Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 14:33 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США. С неполадками также столкнулись во Франции, Великобритании, Дании, Германии и других европейских странах, а также в Бразилии и Австралии.

Большая часть пользователей не могут обновить ленту новостей (около 79%), 10% не могут зайти в приложение, и еще 9% испытывают трудности при просмотре сайта Instagram.