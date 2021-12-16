В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются вечером в среду в ряде стран.

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются вечером в среду в ряде стран.

Как передает Report, об этом отмечается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Великобритании и Германии. Сообщившие о неполадках пользователи в США фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу. Пользователи из Великобритании также заявляют проблемы в работе сервиса. В свою очередь в Германии испытывают трудности при загрузке фотографий и при обновлении ленты, треть сообщивших о проблемах не могут войти в свою учетную запись.

Также новости о неполадках поступают из Испании и Италии.