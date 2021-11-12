В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 21.20 по бакинскому времени. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои в работе вебсайта, отображении новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.