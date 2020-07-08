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Report Georgia

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
8 июля 2020 г. 04:45
В работе Instagram произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, а также в Аргентине, Бразилии, Великобритании и Австралии.

Проблемы в работе Instagram возникают в основном с просмотром новостной ленты (около 92%), еще примерно 3% пользователей жалуются на сложности с входом в соцсеть, около 3% не могут воспользоваться сайтом Instagram.

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