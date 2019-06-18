В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, 83% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 10% связаны с веб-сайтом соцсети, 6% - с авторизацией.