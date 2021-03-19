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В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран, включая Россию.
ИКТ
19 марта 2021 г. 21:50
В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран, включая Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб на сбои в работе Instagram поступает из США, Германии, Великобритании и других европейских стран. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются, в частности, в США, России, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине и др.

Как отмечает сервис, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 15% не могут войти на сайт, еще 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись.

Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. 26% жалуются на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не может войти в свою учетную запись.

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Версия на азербайджанском языке Bir çox ölkələrdə İnstaqram və “WhatsApp” işləmir

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