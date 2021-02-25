О нас
Report Georgia
Аудио новости

В работе Instagram и Facebook произошли сбои

В работе Instagram и Facebook произошли сбои 40% пользователей отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, а 26% — проблемы с новостной лентой
ИКТ
25 февраля 2021 г. 09:20
В работе Instagram и Facebook произошли сбои

В работе социальных сетей Facebook и Instagram на территории Соединенных Штатов зафиксирован сбой.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Так, 33% пользователей, сообщивших о неисправности Facebook, заявляют о полном прекращении работы соцсети, 40% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, а 26% — проблемы с новостной лентой.

Среди пользователей, заметивших сбой в функционировании Instagram, 56% жалуются на неполадки с лентой, 24% — на сложности с входом, 19% отмечают проблемы с разделом "истории".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
Ильхам Алиев поздравил Эрдогана
25 февраля 2021 г. 09:39
В рамках кампании Справедливость к Ходжалы подготовлена петиция
В рамках кампании "Справедливость к Ходжалы" подготовлена петиция
24 февраля 2021 г. 14:50
Авиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
ФотоАвиаудары Су-25 и боевых вертолётов по врагу в ходе Отечественной войны
24 февраля 2021 г. 13:19
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
24 февраля 2021 г. 12:58
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
В Баку ставят палатки для желающих обогреться в снежную погоду
24 февраля 2021 г. 10:48
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
Из-за снежной погоды в некоторых школах Азербайджана отменены занятия
24 февраля 2021 г. 09:46
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
Президент: Азербайджан демонстрирует готовность закрыть страницу вражды, ненависти, противостояния
23 февраля 2021 г. 19:53
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Похоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
ФотоПохоронен шехид Отечественной войны, выросший в детском доме
23 февраля 2021 г. 15:33
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
23 февраля 2021 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi