В работе Instagram и Facebook произошли сбои

40% пользователей отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, а 26% — проблемы с новостной лентой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram на территории Соединенных Штатов зафиксирован сбой.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Так, 33% пользователей, сообщивших о неисправности Facebook, заявляют о полном прекращении работы соцсети, 40% отмечают проблемы с входом в свой аккаунт, а 26% — проблемы с новостной лентой.

Среди пользователей, заметивших сбой в функционировании Instagram, 56% жалуются на неполадки с лентой, 24% — на сложности с входом, 19% отмечают проблемы с разделом "истории".