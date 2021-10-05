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В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе Instagram и Facebook произошел сбой Пользователи Instagram и Facebook в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети.
ИКТ
5 октября 2021 г. 20:47
В работе Instagram и Facebook произошел сбой

Пользователи Instagram и Facebook в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе соцсети.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Количество жалоб на неполадки в работе сервиса выросли в пять раз по сравнению с утренними часами, больше всего проблем — у американских юзеров. Также о проблемах сообщили пользователи из России, Британии, Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

В Instagram почти половина неполадок связана с работой приложения, примерно четверть случаев приходится на сайт, столько же — на соединение с сервером. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, а также приложения и соединения с сервером.

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