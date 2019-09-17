В работе Google произошли сбои

В работе американского поисковика Google наблюдаются проблемы.

Как передаёт Report, oб этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Как отмечается,больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Австралии, Новой Зеландии, Японии. Также сообщается о сбоях в работе Google на территории некоторых европейских стран, включая Великобританию.

По данным Downdetector, большая часть пользователей столкнулась с проблемами при выполнении поиска. Еще некоторые заявили о возникших проблемах при авторизации.