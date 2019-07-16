В работе Facebook произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в нескольких странах. Как передаёт Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:01 по времени Восточного побережья США (20:01)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Великобритании. С проблемами также столкнулись во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Мексике и на Филиппинах.

По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%), около 20% не могут войти в аккаунт, еще порядка 21% жалуются на полное отсутствие соединения.