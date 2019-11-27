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В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook ("Фейсбук") по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на среду. 

Как передаёт Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. 

По данным Downdetector, примерно 44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% - на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

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