В работе Facebook произошел сбой

Пользователи социальной сети Facebook ("Фейсбук") по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на среду.

Как передаёт Report, это следует из данных на странице сервиса Downdetector ("Даундетектор"), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин.

По данным Downdetector, примерно 44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% - на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.