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В работе Facebook произошел сбой

В работе Facebook произошел сбой Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
23 января 2021 г. 07:18
В работе Facebook произошел сбой

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 21:31 пятницы по времени восточного побережья США (06:31 - бакинское время, суббота - ред.). Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Нидерландах и Великобритании.

Около 56% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, не могут зайти в свою учетную запись, еще 25% жалуются на полное отключение социальной сети, 18% испытывают затруднения с просмотром ленты.

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