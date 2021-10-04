По всему миру в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник в ряде стран.

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.

Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.