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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой Сбои в работе социальной сети Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран.
ИКТ
3 ноября 2021 г. 22:55
В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Германии, США. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, а также при попытках зайти на сайт.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.

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