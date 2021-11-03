В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса
Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Германии, США. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, а также при попытках зайти на сайт.
5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.