В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран.

Сбои в работе социальной сети Instagram и Facebook наблюдаются в ряде стран.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из Великобритании, Германии, США. Пользователи фиксируют проблемы в работе приложения и при подключении к серверу, а также при попытках зайти на сайт.

5 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, затронувший множество других сервисов. Как выяснилось, почти шесть часов популярные соцсети и мессенджер были недоступны из-за ошибки инженеров компании. Глава корпорации Facebook, которая теперь будет носить название Meta, Марк Цукерберг был вынужден публично извиниться за случившееся.