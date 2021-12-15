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В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой

В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой Пользователи нескольких стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.
ИКТ
15 декабря 2021 г. 20:38
В работе Amazon и Twitch произошел глобальный сбой

Пользователи нескольких стран в среду пожаловались на сбой в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По его информации, масштабный сбой наблюдается в работе Amazon Web Services - подразделения Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений. О проблемах сообщают и пользователи стримингового сайта Twitch, принадлежащего компании Amazon. В работе интернет-магазина Amazon также наблюдаются неполадки.

Наибольшее число жалоб поступило от пользователей в США. В Индии, Германии, Великобритании и Канаде также зафиксированы сбои.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов корпорации Amazon был зафиксирован 7 декабря.

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