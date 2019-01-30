В прошлом году "Азерпочт" доставил адресатам около 10 млн писем

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Принадлежащий министерству транспорта, связи и высоких технологий почтовый оператор ООО "Азерпочт" в прошлом году доставил адресатам 9 966 071 письмо.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 1 816 196 из них - простые, 8 149 875 - заказные письма.
За последний год количество доставленных адресатам писем увеличилось на 1,6% или 156 693 письма.
Aynur BayramovaАвтор новости