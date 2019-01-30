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    В прошлом году "Азерпочт" доставил адресатам около 10 млн писем

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Принадлежащий министерству транспорта, связи и высоких технологий почтовый оператор ООО "Азерпочт" в прошлом году доставил адресатам 9 966 071 письмо.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, 1 816 196 из них - простые, 8 149 875 - заказные письма.

    За последний год количество доставленных адресатам писем увеличилось на 1,6% или 156 693 письма.

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