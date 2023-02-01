В прошлом году “Азеркосмос" экспортировал услуги на сумму более 26 млн долларов

В 2022 году Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные услуги и оптические спутниковые услуги) в 42 страны мира на сумму 26,6 млн долларов США.

В 2022 году Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало услуги (спутниковые телекоммуникационные услуги и оптические спутниковые услуги) в 42 страны мира на сумму 26,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске "Обзора экспорта", представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно обзору, число стран выросло на одну, а доходы сократились на 63,36 % (28,7 млн долларов США).

Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 82% его общих доходов. В декабре 2022 года "Азеркосмос" экспортировал услуги в 36 стран мира на сумму 2,3 млн долларов США. Число стран выросло на четыре, а доходы сократились на 23,33%.