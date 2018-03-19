В праздничные дни министерство транспорта, связи и высоких технологий будет работать в усиленном режиме

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В целях бесперебойного обеспечения населения услугами связи и транспорта, в том числе средствами телефонной, мобильной связи, интернетом, телерадиовещанием в праздничные дни министерство транспорта, связи и высоких технологий дало соответствующие поручения подотчетным организациям, предприятиям связи и операторам телекоммуникационных услуг.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, обращения граждан по причине отключения от услуг телефонной связи ввиду задолженностей, а также иные обращения будут внимательно рассмотрены. В праздничные дни будет организован график дежурств, усилена охрана объектов связи.

Бакинский международный автовокзал также перейдет на усиленный режим работы, во избежание пробок будут запущены новые автобусы. В случае возникновения проблем министерство призывает граждан обращаться на номер "Горячей линии" – 1655.