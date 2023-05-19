В первом квартале жертвами хакерских атак стали около 6 500 граждан Азербайджана

В первом квартале текущего года жертвами хакерских атак стали 6 472 гражданина Азербайджана. Более 100 из них являются работниками государственных учреждений.

В первом квартале текущего года жертвами хакерских атак стали 6 472 гражданина Азербайджана. Более 100 из них являются работниками государственных учреждений.

Как сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, в целях защиты государственных учреждений от существующих и потенциальных угроз, Госслужба продолжает аудит и мониторинг информационной безопасности.

Несмотря на реализуемый для работников государственных учреждений "Проект кибергигиены", пропаганду внедрения "Инструкции по обеспечению информационной безопасности", а также другие просветительские мероприятия, в течение первого квартала сотрудники ряда государственных структур не соблюдали правила кибергигиены и стали жертвами хакерских атак.

Это нижеследующие:

Кроме того, жертвами хакерских атак становятся и граждане, не соблюдающие правила информационной безопасности и личной кибергигиены при пользовании интернетом.

Ниже приведено количество учетных записей, связанных с электронными услугами государственных учреждений, и взломанных хакерами в первом квартале: