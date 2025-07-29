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В первом квартале 60 веб-ресурсов в доменной зоне ".az" подверглись хакерским атакам

В первом квартале 60 веб-ресурсов в доменной зоне ".az" подверглись хакерским атакам В первом квартале 60 веб-ресурсов в доменной зоне ".az" подверглись хакерским атакам
ИКТ
29 июля 2025 г. 14:33
В первом квартале 60 веб-ресурсов в доменной зоне .az подверглись хакерским атакам

В первом квартале текущего года зафиксировано 60 случаев хакерских вмешательств в работу веб-ресурсов, функционирующих в доменной зоне ".az".

Как сообщает Report со ссылкой на результаты мониторинга компании CYBER ON, анализ инцидентов выявил основные причины кибератак.

Согласно проведенным исследованиям, 42% кибервмешательств произошли из-за неправильного безопасного кодирования, а 58% связаны с некорректной настройкой серверов.

Детальный анализ показал, что 18 атак были направлены непосредственно на серверы, а 13 случаев связаны с вмешательством на уровне кода. В остальных 29 случаях источник и метод атаки установить не удалось.

Особую тревогу вызывает тот факт, что 6 веб-ресурсов подверглись повторным атакам из-за неустраненных ранее уязвимостей.

Отмечается, что 58% кибератак связаны с неправильной настройкой серверов и отсутствием безопасной сегментации между ресурсами. В связи с этим компаниям, пользующимся услугами "shared hosting" (общего серверного пространства), рекомендуется проявлять особую бдительность и регулярно проверять настройки безопасности своих ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “.az” domenində 60 veb-resursa haker hücumu olub

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