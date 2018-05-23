В Парке высоких технологий резидентам в сфере криптовалют будут предоставлены льготы

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Парке высоких технологий Министерства транспорта, связи и высоких технологий прошла информационная сессия по технологии блокчейн.

Как сообщили Report в министерстве, директор Парка высоких технологий (ПВТ) Турал Керимли проинформировал присутствующих о деятельности парка, а также значении блокчейна и его внедрении в различных областях в Азербайджане.

Т.Керимли отметил, что ПВТ будет оказывать содействие в реализации проектов по внедрению технологии блокчейн.

Директор также сообщил, что Парк высоких технологий, используя свою инфраструктуру в Пираллахи, планирует предоставить ряд льгот резидентам, действующим в сфере блокчейна, криптовалют и криптодобычи (майнинга).

Затем соучредитель Азербайджанского общества блокчейна и криптовалюты, региональный менеджер компании Waves Орхан Ахмедов выступил с подробной презентацией о технологии блокчейн.

Он отметил, что блокчейн является децентрализованной базой данных. По его словам, традиционные базы данных в основном хранятся на одном сервере и параллельно могут содержать backup (копии) на нескольких серверах. А в системе блокчейн при осуществлении новой операции предыдущие данные сохраняются и добавляются в существующие цепочки блоков. Данные копируются и сохраняются в памяти всех компьютеров. По этой причине их невозможно удалять.

"Собранные здесь данные доступны для пользователей. При этом посторонние лица не имеют доступа к данным. Именно это гарантирует безопасность технологии. Одним из преимуществ новой технологии является отсутствие посредников при проведении операций", – подчеркнул О.Ахмедов.

Отметим, что в Парке высоких технологий планируется проведение ежемесячных информационных сессий по технологии блокчейн.