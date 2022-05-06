В Парк высоких технологий принят новый резидент

В ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана, принят новый резидент.

В ООО "Парк высоких технологий", принадлежащее Национальной академии наук Азербайджана, принят новый резидент.

Об этом Report сообщили в НАНА.

По информации, новым резидентом является ООО Troniq. Компания производит робототехнику на основе новейших стандартов и интегрирует системы искусственного интеллекта.

Среди проектов, реализованных Troniq, можно назвать интерактивный мобильный сервисный робот Kiki, систему Pignus, мгновенно оповещающую охранные службы и владельцев недвижимости, робота Seit-uv, предназначенного для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, вирусов и микробов на любом предприятии, производство LED-ламп и др.