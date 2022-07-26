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В Парк высоких технологий НАНА приняты новые резиденты

В Парк высоких технологий НАНА приняты новые резиденты Сегодня на онлайн-заседании Экспертного совета Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА обсуждались проекты, представленные для регистрации в качестве резидентов ПВТ - ООО "Smart Security Solutions", ООО "Troniq" и ООО "East Nano Technologies" .
ИКТ
26 июля 2022 г. 17:03
В Парк высоких технологий НАНА приняты новые резиденты

Сегодня на онлайн-заседании Экспертного совета Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА обсуждались проекты, представленные для регистрации в качестве резидентов ПВТ - ООО "Smart Security Solutions", ООО "Troniq" и ООО "East Nano Technologies" .

Как сообщает Report, в обсуждениях приняли участие председатель Совета академик Расим Алигулиев, представитель ООО "Smart Security Solutions" Анар Аскеров, учредитель и директор ООО "Troniq" Анар Набиев, представитель ООО "East Nano Technologies" Кянан Исаев и главный инженер Мехмет Чакыджи и др.

В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями относительно выбора программного обеспечения для проектов, организации местного производства импортируемого сырья, определения ценовой политики, установления сотрудничества с научно-исследовательскими институтами НАНА и т.д.

Затем было проведено голосование, по результатам которого было принято решение о предоставлении названным претендентам статуса резидентов ПВТ.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkına 3 rezident qəbul olunub

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