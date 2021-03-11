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В Пакистане запретили TikTok

В Пакистане запретили TikTok Представитель TikTok в Пакистане заявил, что слышал о судебном постановлении, и компания даст комментарий позже
ИКТ
11 марта 2021 г. 19:45
В Пакистане запретили TikTok

Пакистан заблокирует популярную социальную сеть TikTok после решения суда.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран.

"Суд попросил Пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok", - сообщил Мехран газете Dawn, добавив, что ведомство выполнит этот приказ.

Ранее Высокий суд города Пешавар заявил, что отдает приказ о запрете приложения, согласившись с доводами заявителя, что приложение распространяет непристойный контент. Представитель TikTok в Пакистане заявил, что слышал о судебном постановлении, и компания даст комментарий позже.

Приложение TikTok было запрещено в Пакистане в октябре прошлого года, но спустя десять дней запрет на работу приложения был снят после того, как компания-разработчик обязалась модерировать аккаунты в соответствии с местными законами.

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