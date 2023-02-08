В отделениях "Азерпочт" созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Во всех почтовых отделениях ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Во всех почтовых отделениях ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в ООО.

Граждане, желающие оказать помощь, могут без комиссий перечислить денежные средства на банковские счета, представленные Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции, обратившись в любое отделение почты.

В сетевые отделы Главпочты и отделы обслуживания клиентов можно обращаться до 18:00 в рабочие дни и до 16:00 в нерабочие дни.