О нас

В отделениях "Азерпочт" созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

В отделениях "Азерпочт" созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции Во всех почтовых отделениях ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
ИКТ
8 февраля 2023 г. 17:45
В отделениях Азерпочт созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Во всех почтовых отделениях ООО "Азерпочт" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана созданы условия для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в ООО.

Граждане, желающие оказать помощь, могут без комиссий перечислить денежные средства на банковские счета, представленные Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции, обратившись в любое отделение почты.

В сетевые отделы Главпочты и отделы обслуживания клиентов можно обращаться до 18:00 в рабочие дни и до 16:00 в нерабочие дни.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyəyə yardım göndərmək istəyənlər “Azərpoçt”un bütün şöbələrindən istifadə edə bilər

Самое читаемое

СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58
Разминирование освобожденных земель Азербайджана в центре внимания украинских НПО
Разминирование освобожденных земель Азербайджана в центре внимания украинских НПО
2 февраля 2023 г. 14:09
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi