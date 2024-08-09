В ООН разрабатывают Конвенцию по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях

В настоящее время в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заключительное заседание по разработке "Международной конвенции по борьбе с киберпреступностью и использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях".

В настоящее время в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит заключительное заседание по разработке "Международной конвенции по борьбе с киберпреступностью и использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях".

Как сообщает Report , на фоне роста киберпреступности и других преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий в той или иной форме, новая Конвенция, разрабатываемая мировым сообществом в связи с возникшей необходимостью, будет охватывать широкую сферу общественных отношений.

На последней сессии этого процесса (29 июля - 9 августа), который длится уже 3 года и в котором активно участвует Азербайджан, возникли трудности с принятием окончательного проекта из-за серьезных разногласий между делегациями ряда государств.

Так, на заключительном заседании делегации стран выдвигают резко противоречивые позиции по вопросам минимального количества членов, необходимого для вступления Конвенции в силу, сотрудничества в области технической помощи и других вопросов, даже по поводу окончательного названия международного договора.

Ожидается, что если окончательный проект Конвенции будет принят и ратифицирован государствами-членами ООН, он станет самым актуальным и практичным документом современности и цифрового мира.