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В ООН отреагировали на массовые увольнения в Twitter

В ООН отреагировали на массовые увольнения в Twitter Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.
ИКТ
6 ноября 2022 г. 05:45
В ООН отреагировали на массовые увольнения в Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в открытом письме призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Twitter Inc уволила половину своей рабочей силы в пятницу, и в твитах сотрудников социальной сети говорится, что команда, отвечающая за права человека, была среди пострадавших, что Тюрк назвал не "обнадеживающим началом".

"Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы. Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - сказал комиссар.

Отметим, что пятничные увольнения завершили неделю хаоса и неуверенности в будущем Twitter под руководством Маска, который заявил, что сервис испытывает "резкое падение доходов".

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