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    ​В общественных местах в Баку wi-fi будет платный

    Служба будет бесплатной в течение двух месяцев

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В общественных местах Баку, во многих парках, в Олимпийской деревне, где будут организованы I Европейски игры, а также в окрестностях мест проведения игр будет действовать мобильная интернет-служба wi-fi.

    Как отмечает Report, об этом в интервью журналистам в рамках ежегодного общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

    По словам министра, мобильная интернет-служба wi-fi будет обеспечена операторами мобильной связи и провайдерами.

    "Мы можем предложить им лишь одну льготу - бесплатный wi-fi в течение двух месяцев. Затем они могут осуществить процесс на платной основе", - заявил А.Аббасов.  

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