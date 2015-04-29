​В общественных местах в Баку wi-fi будет платный

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В общественных местах Баку, во многих парках, в Олимпийской деревне, где будут организованы I Европейски игры, а также в окрестностях мест проведения игр будет действовать мобильная интернет-служба wi-fi.

Как отмечает Report, об этом в интервью журналистам в рамках ежегодного общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) заявил министр связи и высоких технологий Али Аббасов.

По словам министра, мобильная интернет-служба wi-fi будет обеспечена операторами мобильной связи и провайдерами.

"Мы можем предложить им лишь одну льготу - бесплатный wi-fi в течение двух месяцев. Затем они могут осуществить процесс на платной основе", - заявил А.Аббасов.