В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева

ООО "Азерпочта", действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 200-летию известного азербайджанского мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.

ООО "Азерпочта", действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 200-летию известного азербайджанского мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщили Report в "Азерпочт", выпуск был осуществлен в виде блока, состоящего из одной марки, на которой изображен портрет Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В оформлении марки использованы цвета с элементами богатства, здоровья, доверия, милосердия, мудрости и благородства.

Марка была напечатана тиражом 4 тыс. экземпляров. Дизайнер марки – Айдын Аскеров.

Кроме того, подготовлены конверты первого дня.