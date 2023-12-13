О нас

В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева

В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева ООО "Азерпочта", действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 200-летию известного азербайджанского мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.
ИКТ
13 декабря 2023 г. 18:54
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева

ООО "Азерпочта", действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 200-летию известного азербайджанского мецената и благотворителя Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщили Report в "Азерпочт", выпуск был осуществлен в виде блока, состоящего из одной марки, на которой изображен портрет Гаджи Зейналабдина Тагиева.

В оформлении марки использованы цвета с элементами богатства, здоровья, доверия, милосердия, мудрости и благородства.

Марка была напечатана тиражом 4 тыс. экземпляров. Дизайнер марки – Айдын Аскеров.

Кроме того, подготовлены конверты первого дня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоHacı Zeynalabdin Tağıyevin 200 illiyinə həsr olunan poçt markası dövriyyəyə buraxılıb

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
8 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi