О нас

В ОАЭ готов к запуску первый луноход

В ОАЭ готов к запуску первый луноход Команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершила серию испытаний лунохода "Рашид", аппарат готов к полету.
ИКТ
13 октября 2022 г. 04:39
В ОАЭ готов к запуску первый луноход

Команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершила серию испытаний лунохода "Рашид", аппарат готов к полету.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

"Команда лунной миссии ОАЭ завершила испытания на воздействие внешних факторов летной модели ровера "Рашид", в том числе термовакуумные испытания, а также испытания на способность аппарата выдерживать вибрацию и удары, подтвердив его готовность к первой миссии ОАЭ на поверхность Луны", - говорится в сообщении.

Между тем наследный принц эмирата Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум поблагодарил ученых за их усилия по разработке лунохода. "Ровер официально прошел все необходимые тесты, сделав первую арабскую миссию на Луну еще на один шаг ближе. Наша следующая остановка - Луна", - написал он в Twitter.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19
В Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
ФотоВ Бишкеке открылся Парк кыргызско-азербайджанской дружбы
11 октября 2022 г. 23:33
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
Чавушоглу: Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора
11 октября 2022 г. 13:25
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
Минуло два года со дня еще одного ракетного обстрела армянами Гянджи
11 октября 2022 г. 00:00
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
ЕС объявил посла Никарагуа персоной нон грата
10 октября 2022 г. 23:56
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с годовщиной Гянджинского террора
10 октября 2022 г. 13:33
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
9 октября 2022 г. 13:07
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
Политбюро созывает седьмой пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва
9 октября 2022 г. 07:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi