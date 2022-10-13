В ОАЭ готов к запуску первый луноход

Команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершила серию испытаний лунохода "Рашид", аппарат готов к полету.

Команда специалистов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) завершила серию испытаний лунохода "Рашид", аппарат готов к полету.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

"Команда лунной миссии ОАЭ завершила испытания на воздействие внешних факторов летной модели ровера "Рашид", в том числе термовакуумные испытания, а также испытания на способность аппарата выдерживать вибрацию и удары, подтвердив его готовность к первой миссии ОАЭ на поверхность Луны", - говорится в сообщении.

Между тем наследный принц эмирата Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум поблагодарил ученых за их усилия по разработке лунохода. "Ровер официально прошел все необходимые тесты, сделав первую арабскую миссию на Луну еще на один шаг ближе. Наша следующая остановка - Луна", - написал он в Twitter.