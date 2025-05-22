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В ноябре в Баку пройдет Форум по цифровой трансформации и инновациям СВМДА

В ноябре в Баку пройдет Форум по цифровой трансформации и инновациям СВМДА В ноябре в Баку пройдет форум по цифровой трансформации и инновациям для государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
ИКТ
22 мая 2025 г. 18:40
В ноябре в Баку пройдет Форум по цифровой трансформации и инновациям СВМДА

В ноябре в Баку пройдет форум по цифровой трансформации и инновациям для государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь объединения Кайрат Сарыбай.

По его словам, организатором мероприятия выступает Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

К.Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан зарекомендовал себя как ответственный и инициативный член СВМДА, последовательно вносящий вклад в развитие объединения.

"Особенно активно Азербайджан реализует свою роль координатора в сфере развития безопасных и эффективных транспортных коридоров. Учитывая его стратегическое географическое положение и усилия по формированию современного транзитно-логистического хаба между Востоком и Западом, Севером и Югом, вклад Азербайджана в укрепление региональной взаимосвязанности и транспортной интеграции приобретает межконтинентальное значение", - подчеркнул генсек.

К. Сарыбай отметил, что одним из конкретных шагов стало представление Азербайджаном обновленной Концепции по реализации мер доверия в сфере развития безопасных и эффективных транспортных коридоров на 2025–2027 годы, которая в настоящее время находится на рассмотрении государств-членов.

"Этот документ задает ориентиры для укрепления транспортной архитектуры всей Азии и служит продолжением усилий Азербайджана, ранее представившего аналогичную Концепцию на 2022–2023 годы", - добавил он.

Кроме того, по его словам, планируется проведение в Баку встречи руководителей ведущих портов стран-участниц СВМДА. Это создаст дополнительную платформу для углубления диалога по вопросам морской логистики, инфраструктурной интеграции и устойчивых торговых маршрутов, заявил генсек.

"Таким образом, роль Азербайджана в СВДМА сегодня характеризуется широкой тематической направленностью, глубиной и практической ориентированностью", - заключил Сарыбай.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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