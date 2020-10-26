О нас
Report Georgia

В новых iPhone нашли необычную функцию

В новых iPhone нашли необычную функцию Этой функцией обладают только новые гаджеты, оснащенные лидаром
ИКТ
210
26 октября 2020 г. 14:44
В новых iPhone нашли необычную функцию

Новый смартфон Apple сможет измерять рост человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание GizChina.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека.

После того, как устройство распознает его, на экране появится линия с указанием роста.

Как отмечает издание, этой функцией обладают только новые гаджеты, оснащенные лидаром. Эта технология, работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. Она используется в iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и новом планшете iPad Pro.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Apple выпустит новые AirPods
Apple выпустит новые AirPods
26 октября 2020 г. 19:21
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в региональный хаб
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превратился в региональный хаб
24 октября 2020 г. 14:19
Названы недостатки нового iPhone
Названы недостатки нового iPhone
24 октября 2020 г. 07:51
Суд в США подтвердил блокировку запрета WeChat
Суд в США подтвердил блокировку запрета WeChat
24 октября 2020 г. 02:29
Рамин Гулузаде рассказал послу Ирана об агрессивной политике Армении
Рамин Гулузаде рассказал послу Ирана об агрессивной политике Армении
23 октября 2020 г. 16:45
Рамин Гулузаде: Провокации Армении препятствуют развитию ИКТ в регионе
Рамин Гулузаде: Провокации Армении препятствуют развитию ИКТ в регионе
23 октября 2020 г. 12:08
Kaspersky обнаружил более 30 фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12
Kaspersky обнаружил более 30 фальшивых сайтов по предзаказу iPhone 12
23 октября 2020 г. 10:35
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой
22 октября 2020 г. 23:50
Американский разработчик антивирусного ПО привлек 740 млн долларов через IPO
Американский разработчик антивирусного ПО привлек 740 млн долларов через IPO
22 октября 2020 г. 16:03
Назван главный недостаток iPhone 12
Назван главный недостаток iPhone 12
22 октября 2020 г. 08:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi