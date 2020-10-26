В новых iPhone нашли необычную функцию

Этой функцией обладают только новые гаджеты, оснащенные лидаром

Новый смартфон Apple сможет измерять рост человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание GizChina .

Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть приложение "Рулетка" и навести камеру на человека.

После того, как устройство распознает его, на экране появится линия с указанием роста.

Как отмечает издание, этой функцией обладают только новые гаджеты, оснащенные лидаром. Эта технология, работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. Она используется в iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и новом планшете iPad Pro.