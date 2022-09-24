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В новой версии Telegram ужесточили требования к iOS

В новой версии Telegram ужесточили требования к iOS Разработчики мессенджера Telegram обновили приложение для iPhone до версии 9.0.1.
ИКТ
24 сентября 2022 г. 00:33
В новой версии Telegram ужесточили требования к iOS

Разработчики мессенджера Telegram обновили приложение для iPhone до версии 9.0.1.

Как передает Report со ссылкой на канал Telegram Info, теперь приложение поддерживается только на устройствах под управлением на iOS 11 и выше.

Таким образом, установить Telegram из App Store теперь смогут только владельцы iPhone 5s и более новых моделей.

Отмечается, что в новой версии Telegram для iPhone вернули функцию гиперссылок в меню форматирования, которая пропала в предыдущем обновлении. Также, согласно источнику, в мессенджере появился поиск кастомных эмодзи, доступных для подписчиков Telegram Premium, при выборе статуса и реакции.

Также владельцы iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом Dynamic Island под Face ID обнаружат, что временно был удален баннер приложения с логотипом, который появлялся на скриншотах.

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Версия на азербайджанском языке Teleqramın yeni versiyasında iOS üçün tələblər sərtləşdirilib

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