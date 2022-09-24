В новой версии Telegram ужесточили требования к iOS

Разработчики мессенджера Telegram обновили приложение для iPhone до версии 9.0.1.

Разработчики мессенджера Telegram обновили приложение для iPhone до версии 9.0.1.

Как передает Report со ссылкой на канал Telegram Info , теперь приложение поддерживается только на устройствах под управлением на iOS 11 и выше.

Таким образом, установить Telegram из App Store теперь смогут только владельцы iPhone 5s и более новых моделей.

Отмечается, что в новой версии Telegram для iPhone вернули функцию гиперссылок в меню форматирования, которая пропала в предыдущем обновлении. Также, согласно источнику, в мессенджере появился поиск кастомных эмодзи, доступных для подписчиков Telegram Premium, при выборе статуса и реакции.

Также владельцы iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом Dynamic Island под Face ID обнаружат, что временно был удален баннер приложения с логотипом, который появлялся на скриншотах.