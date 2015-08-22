В Нидерландах начались испытания технологии передачи данных 5G

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Небольшая деревня Лопперсум на севере Нидерландов и ее окрестности станут первой сельской местностью в мире, где пройдут испытания технологии передачи данных 5G. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал RTV Noord.

В проекте примут участие ряд ведущих голландских и международных телекоммуникационных компаний, в том числе TNO, Ericsson, KPN и Huawei. "Решение сделать этот населенный пункт испытательной площадкой принято экономическим советом провинции Гронинген, чтобы повысить для инвесторов привлекательность этой местности, подверженной землетрясениям", - отмечает телеканал.

"Вместе с тем сами жители Лопперсума пока не будут иметь доступа к новой технологии передачи данных, - замечает RTV Noord. - Испытания призваны привлечь бизнес в регион. Компании со всего мира смогут вести здесь разработку своих продуктов, используя 5G".

Для обывателей же технология станет доступной с переходом к повсеместному использованию нового стандарта передачи данных. Как предсказывают эксперты, это произойдет не ранее 2020 года.