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В NASA заявили об успешном полете корабля Orion к Луне

В NASA заявили об успешном полете корабля Orion к Луне Полет космического корабля Orion, запущенного к Луне на первом этапе лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом.
ИКТ
22 ноября 2022 г. 04:18
В NASA заявили об успешном полете корабля Orion к Луне

Полет космического корабля Orion, запущенного к Луне на первом этапе лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге руководитель первого этапа лунной программы NASA Говард Ху.

"Orion в целом показывает хорошие результаты. Двигательная установка работает просто превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше", - сказал он.

Ху также отметил, что корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.

Руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин в свою очередь указал, что полет Orion проходит по плану. Он покинет дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны 30 ноября, а 11 декабря ожидается его приводнение в Тихом океане.

Напомним, что старт ракеты Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion состоялся 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Он должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion находятся три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

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