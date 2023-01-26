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В NASA сообщили о возможности конструкции Crew Dragon эвакуировать весь экипаж МКС

В NASA сообщили о возможности конструкции Crew Dragon эвакуировать весь экипаж МКС Конструкция космического корабля Crew Dragon позволяет в случае необходимости эвакуировать весь экипаж Международной космической станции (МКС), состоящий из семи человек.
ИКТ
26 января 2023 г. 03:55
В NASA сообщили о возможности конструкции Crew Dragon эвакуировать весь экипаж МКС

Конструкция космического корабля Crew Dragon позволяет в случае необходимости эвакуировать весь экипаж Международной космической станции (МКС), состоящий из семи человек.

Как передает Report, об этом сообщили представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте NASA.

Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что ложемент астронавта NASA Фрэнка Рубио, прибывшего на МКС на корабле "Союз МС-22", который впоследствии был поврежден, перенесли в Crew Dragon. По словам руководителя американской программы МКС Джоэла Монталбано, Рубио в случае чрезвычайной ситуации на борту МКС, требующей эвакуации, покинет станцию в грузовом отсеке Crew Dragon.

Это позволит "на треть снизить нагрузку" на поврежденный "Союз МС-22" в ситуации, если российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вынуждены будут использовать этот корабль для эвакуации с МКС до прибытия на орбитальную станцию корабля "Союз МС-23", пояснил Монталбано.

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