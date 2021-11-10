В NASA рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну

Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года.

Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полет в рамках программы "Артемис" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге глава NASA Билл Нельсон, впервые официально обновив график заявленной предыдущей администрацией программы возвращения американцев на Луну.

"Первый пилотируемый полет миссии "Артемис 2" состоится не раньше мая 2024 года, а первая посадка на Луну состоится не раньше 2025 года", - сказал глава .

Он объяснил, что задержка вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить присуждение NASA контракта стоимостью 2,9 миллиарда долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX. "Мы потеряли почти полгода", - признал Нельсон.

На время рассмотрения претензии Blue Origin все работы по контракту были приостановлены. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании против NASA, формально положив конец разбирательству.