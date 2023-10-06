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В Нахчыване за 9 месяцев широкополосным интернетом обеспечены более 3 тыс. абонентов

В Нахчыване за 9 месяцев широкополосным интернетом обеспечены более 3 тыс. абонентов В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике широкополосным интернетом были охвачены еще 3 234 абонента.
ИКТ
6 октября 2023 г. 16:54
В Нахчыване за 9 месяцев широкополосным интернетом обеспечены более 3 тыс. абонентов

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике широкополосным интернетом были охвачены еще 3 234 абонента.

Об этом нахчыванскому бюро Report заявили в Министерстве связи и новых технологий Нахчывана.

Согласно информации, за 9 месяцев в рамках проекта "Оптика до дома" по технологии GPON для 49 абонентов были проведены волоконно-оптические линии и установлено необходимое оборудование.

Эти работы проводились не только в городе Нахчыване, но и в районных центрах и селах Автономной Республики, при этом принимались оперативные меры по устранению неполадок в работе волоконно-оптических линий в период их эксплуатации.

Кроме того, за отчетный период 1 263 абонента в Нахчыване были обеспечены стационарной телефонной линией.

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