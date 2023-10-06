В Нахчыване за 9 месяцев широкополосным интернетом обеспечены более 3 тыс. абонентов

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной Республике широкополосным интернетом были охвачены еще 3 234 абонента.
Об этом нахчыванскому бюро Report заявили в Министерстве связи и новых технологий Нахчывана.
Согласно информации, за 9 месяцев в рамках проекта "Оптика до дома" по технологии GPON для 49 абонентов были проведены волоконно-оптические линии и установлено необходимое оборудование.
Эти работы проводились не только в городе Нахчыване, но и в районных центрах и селах Автономной Республики, при этом принимались оперативные меры по устранению неполадок в работе волоконно-оптических линий в период их эксплуатации.
Кроме того, за отчетный период 1 263 абонента в Нахчыване были обеспечены стационарной телефонной линией.