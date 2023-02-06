О нас

В Нахчыване продолжаются работы по расширению сети AzStateNet

В Нахчыване продолжаются работы по расширению сети AzStateNet В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются работы по подключению к сетям AzStateNet, Data, İnternet и Voice и укреплению информационной безопасности государственных структур.
ИКТ
6 февраля 2023 г. 16:32
В Нахчыване продолжаются работы по расширению сети AzStateNet

В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются работы по подключению к сетям AzStateNet, Data, İnternet и Voice и укреплению информационной безопасности государственных структур.

Об этом Reportсообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Согласно информации, в настоящее время к сетям обеспечено подключение управления Центрального банка Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, Государственного фонда социальной защиты, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной пограничной службы, Прокуратуры НАР, а также Нахчыванского главного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda bir sıra qurumlar Data, İnternet və “Voice” şəbəkələrinə qoşulub

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачин беспрепятственно проехали 56 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачин беспрепятственно проехали 56 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 14:42
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
Компания-перевозчик прокомментировала решение об изменении автобусных тарифов
31 января 2023 г. 19:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi