В Нахчыване продолжаются работы по расширению сети AzStateNet

В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются работы по подключению к сетям AzStateNet, Data, İnternet и Voice и укреплению информационной безопасности государственных структур.

В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются работы по подключению к сетям AzStateNet, Data, İnternet и Voice и укреплению информационной безопасности государственных структур.

Об этом Reportсообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Согласно информации, в настоящее время к сетям обеспечено подключение управления Центрального банка Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, Государственного фонда социальной защиты, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной пограничной службы, Прокуратуры НАР, а также Нахчыванского главного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.