В Нахчыване будет создан резервный дата-центр

В Нахчыванской АР планируется создать резервный центр обработки данных.

В Нахчыванской АР планируется создать резервный центр обработки данных.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

“Ведутся работы по переносу информационных ресурсов государственных структур Нахчывана в зону gov.az. Они будут перенесены в наш Центр обработки данных. На данный момент планируется перенести 11 ресурсов, что будет сделано по завершении аудита. В следующем году будут перенесены оставшиеся. Но с учетом автономного статуса Нахчывана там также будет создан резервный дата-центр", - отметил он.