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В Нахчыване будет создан резервный дата-центр

В Нахчыване будет создан резервный дата-центр В Нахчыванской АР планируется создать резервный центр обработки данных.
ИКТ
23 декабря 2022 г. 12:19
В Нахчыване будет создан резервный дата-центр

В Нахчыванской АР планируется создать резервный центр обработки данных.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

“Ведутся работы по переносу информационных ресурсов государственных структур Нахчывана в зону gov.az. Они будут перенесены в наш Центр обработки данных. На данный момент планируется перенести 11 ресурсов, что будет сделано по завершении аудита. В следующем году будут перенесены оставшиеся. Но с учетом автономного статуса Нахчывана там также будет создан резервный дата-центр", - отметил он.

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