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В Нахчыване 1 646 абонентов обеспечены широкополосным интернетом

В Нахчыване 1 646 абонентов обеспечены широкополосным интернетом В Нахчыване 1 646 абонентов обеспечены широкополосным интернетом.
ИКТ
6 апреля 2023 г. 19:03
В Нахчыване 1 646 абонентов обеспечены широкополосным интернетом

В Нахчыване 1 646 абонентов обеспечены широкополосным интернетом.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе министерства связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики, в первом квартале 2023 года в целях удовлетворения спроса населения на интернет-услуги в городе Нахчыван, Джульфинском и Кенгерлинском районах были увеличены мощности существующих автоматических телефонных станций, что в итоге привело к обеспечению интернетом более чем 550 пользователей.

За первые три месяца 487 абонентов были обеспечены новой стационарной телефонной линией, а 1 646 абонентов - широкополосным интернетом. В рамках проекта “Оптика до дома”, реализуемого на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network), в 38 частных квартирах проложены оптико-волоконные кабели, установлено необходимое оборудование.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 1 646 abonent genişzolaqlı internetlə təmin olunub

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