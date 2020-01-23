Менеджеры азербайджанского Neqsol Holding вошли в набсовет Vodafone Украина

У ПрАО ВФ Украина (бренд Vodafone Украина) полностью изменился состав наблюдательного совета компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Vodafone Украина.

Соответствующее решение акционеры ПрАО ВФ Украина приняли на внеочередном собрании 4 декабря прошлого года. В обновленный совет вошли менеджеры Neqsol Holding, которому принадлежит украинский оператор Vodafone.

В обновленный набсовет компании вошли:

- Ришад Алиев (от Preludium B.V.) — заместитель финансового директора группы Azerconnnect с 2017 год. Ранее — директор бухгалтерии и казначейства Azerfon;

- Имран Ахмедзаде (от Preludium B.V.) — финансовый директор Neqsol Holding Azerbaijan с 2017 года. Член совета директоров Nobel Oil Services(UK) Ltd;

- Юсиф Джаббаров (от Preludium B.V.) — член совета директоров Nobel Upstream с 2015 года. Генеральным директором Neqsol Holding Azerbaijan с 2018 года и по настоящее время;

- Эмин Кемиров (от Preludium B.V.) — руководитель юрпрактики Neqsol Holding Azerbaijan с 2018 года. Ранее занимал должность главного менеджера юрпрактики PwC Азербайджан;

- Меридж Тунч(от Preludium B.V.) — руководителем отдела человеческих ресурсов Neqsol Holding Azerbaijan с 2018 года. Ранее был директором отдела человеческих ресурсов Самсунг Электороникс.

Полномочия предыдущих членов наблюдательного совета компании Vodafone Украина — Рона Зоммера, Инессы Галактионовой, Алексея Корни, Джошуа Тулгана и Яцека Пассии — были прекращены.

Напомним, что азербайджанский NEQSOL Holding завершил сделку по покупке Vodafone Украина в декабре 2019 года. Сумма сделки составила 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. По словам лидера парламентской фракции

Группа компаний NEQSOL Holding имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Деятельность группы охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и др.