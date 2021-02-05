В Мьянме ограничили работу Twitter

Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы.

Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks.

"Подтверждено: Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи примерно с 22.00 (19:30 бакинское время)", - говорится в сообщении сервиса.

Вечером в четверг сервис также предупреждал об ограничениях в работе Facebook в стране. Отмечается, что, предположительно, это связано с обстановкой в стране и ограничениями, вводимыми пришедшими к власти военными.