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В Мьянме ограничили работу Twitter

В Мьянме ограничили работу Twitter Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы.
ИКТ
5 февраля 2021 г. 21:52

Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks.

"Подтверждено: Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи примерно с 22.00 (19:30 бакинское время)", - говорится в сообщении сервиса.

Вечером в четверг сервис также предупреждал об ограничениях в работе Facebook в стране. Отмечается, что, предположительно, это связано с обстановкой в стране и ограничениями, вводимыми пришедшими к власти военными.

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